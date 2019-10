Kriminalhauptkommissar Marc Schmitt an seinem Arbeitsplatz. . Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Der 46-jährige Saarbrücker Marc Schmitt ist Kriminalhauptkommissar und Spezialist für Computerkriminalität.

„Das ist ein Klassiker. Genau so verschaffen sich Internetkriminelle Zugang zu privaten Computern, können Daten auslesen oder den gesamten Computer lahmlegen“, sagt Marc Schmitt. Der 46-Jährige ist Kriminalhauptkommissar und Spezialist für Computerkriminalität.

Doch woher wissen die Internet-Gangster, wer meine Freunde oder Familienmitglieder sind? „Viele Menschen haben immer noch keine Vorstellung davon, wie Gläsern das Internet ist. Fotos von sich und von Freunden haben ganz viele irgendwo im Netz veröffentlicht. Darüber und über andere privaten Informationen gelangen die Täter auch schnell an die E-Mail-Adresse“, erklärt Marc Schmitt.

Der Saarbrücker ist seit 1993 bei der Polizei, hat sich schon immer für Computer interessiert und die gesamte Entwicklung des Internets miterlebt. Als 2013 in Saarbrücken die erste Fachdienststelle der Polizei für Cybercrime gegründet wurde, hat sich der 46-Jährige beworben und wurde aufgrund seiner exzellenten Fähigkeiten und Erfahrungen genommen.

„Es geht in so gut wie allen Fällen ums Geld. Die Täter schreiben die Opfer direkt an und geben sich zum Beispiel als beliebige Personen aus, die für Geld den angefallenen Schaden wieder reparieren, oder haben andere kriminelle Ideen“, sagt der Kriminalhauptkommissar.