Saarbrücker Grundschule mit Friedensaktion „Uns war es wichtig, dass wir uns für keine Seite positionieren“

Alt-Saarbrücken · An der Saarbrücker Grundschule am Dellengarten lernen Kinder aus vielen Ländern und mit vielen Religionen gemeinsam. Gegen Krieg und Gewalt nicht nur in Israel und in Gaza haben sie sich zusammengetan – bei einer Friedensaktion auf dem Schulhof.

21.10.2023, 08:00 Uhr

Gemeinsam für den Welt-Frieden: Schulhof-Aktion an der Saarbrücker Dellengarten-Schule. Foto: Dellengartenschule