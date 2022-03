Anke Rehlinger und Tobias Hans beteiligten sich : Hunderte Menschen beten in der Saarbrücker Ludwigskirche für Frieden in der Ukraine (mit Bildergalerie)

Foto: Oliver Dietze 46 Bilder Friedensgebet für die Ukraine vor der Saarbrücker Ludwigskirche

Saarbrücken Wegen des Krieges in der Ukraine fanden sich am Mittwochabend hunderte Menschen zu einem Friedensgebet in und vor der Saarbrücker Ludwigskirche zusammen – mit ein paar prominenten Gästen. Gleichzeitig fand eine weitere Veranstaltung gegen den Krieg statt.

Wegen des Krieges in der Ukraine hatten evangelische und katholische Kirche im Saarland in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Arbeitskammer des Saarlandes zu einem Friedensgebet am Aschermittwoch in die Saarbrücker Ludwigskirche eingeladen.

Hunderte Menschen versammelten sich am Mittwochabend in und vor der Kirche. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) nahmen teil. Auch SPD-Generalsekretär und ehemaliger Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert, der momentan wegen des Landtagswahlkampfes in Saarbrücken ist, beteiligte sich. Ludwigskirche und Ludwigsplatz wurden in den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet. Das Gebet wurde auch auf den Platz übertragen.