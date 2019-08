Krankenhausfinanzierung : Politiker sparen, Schwestern buchten

Jeder, der mit offenen Augen durch ein Krankenhaus geht, spürt es: Krankenhäuser funktionieren, weil dort eine Menge Leute arbeiten, die es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren könnten, wenn sie ihren Job nur halbherzig machen würden.

Also buchten sie oft bis zur Erschöpfung. Und das hilft den Kliniken dann beim Sparen.

Diese engagierten Menschen sind es also, die mit ihrem Idealismus die seltsamen Spar-Jonglagen des deutschen Gesundheitssystems abfedern – auf dem Winterberg genau wie in allen anderen Kliniken in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand. Daran gibt es nichts zu rütteln. Denn sowohl die Darstellung der Winterberg-Geschäftsführung als auch die Analyse des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) enden ja beim Personal: Auf dem Winterberg ist die Geschäftsführung dankbar, dass die Belegschaft immer „mitzieht“, wenn es darum geht, knappe Fallpauschalen aufzufangen. Und die GKV vermutet gar, dass manche Kliniken auf dem Rücken der Belegschaft investieren – wenn sie die fehlenden Investitionszuschüsse der Länder mit Geld aus den Fallpauschalen ersetzen. Das geschieht auf dem Winterberg nicht – versichert die Geschäftsführung. (Ein Schelm, der Böses denkt.) Dort werden Investitionen, die das Land nicht bezahlt, über Bankkredite finanziert.