Energie SaarLorLux will umrüsten Deutschlandweite Vorreiterrolle – bald gibt’s grünen Strom aus Saarbrücken

In der saarländischen Landeshauptstadt soll es spätestens ab 2032 grünen Strom und Fernwärme aus Wasserstoff für Bürger und Unternehmen geben. Eine Absichtserklärung zur Erzeugung von Strom und Fernwärme mit Wasserstoff, lange vor der bundesweit gültigen gesetzlichen Verpflichtung zu Klimaneutralität ab 2045, haben der Energieversorger Energie SaarLorLux und die auf Nachhaltigkeit setzende INNIO Group am Donnerstag zum Auftakt der Feiern zu „60 Jahre Kraftwerke an der Römerbrücke“ unterzeichnet.