Großes Fest für die Kinder am Dudweiler Anger

Das Referat KidS – Kinder in der Stadt der Landeshauptstadt Saarbrücken veranstaltet gemeinsam mit einigen Partnern am Samstag, 15. September, 11 bis 17 Uhr, ein großes Kinderfest in Dudweiler. Am Anger - zwischen Dudo-Galerie und Bürgerhaus - können sich Jungen und Mädchen an verschiedenen Stationen austoben.