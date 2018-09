später lesen Korrektur xxx Teilen

Twittern







Der Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, dass die Verwaltung Richtlinien zur Einführung einer Quote für den sozialen Wohnungsbau erarbeitet. So sollen unter anderem bei neuen Bauprojekten mindestens 20 Prozent Sozialwohnungen sein. red