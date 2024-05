Musikalischer Abend auf dem Theaterschiff Erdiger Blues beim Abend unter Deck

Die leitet Bauer mit dem titelgebenden „Silly slush swing“ am Piano ein. „Sing and dance and have fun with us“, singt Stark. Als alle Besucher wieder unter Deck sind, kündigt sie „Wild women don‘t have no blues“ von Alda Cox an. „Jetzt kommt ein besonderes Lied. Ich steh’ voll drauf. Es ist ein Statement. Ich muss ’was fragen. Ist heute wildes Weibsvolk unter uns?“ Dem spontanen Vernehmen nach ja, aber dennoch folgen keine ausgelassenen Tanzeinlagen des wilden Weibsvolks. Ebenso wie die männlichen Besucher folgen sie sitzend, klatschend und Beine wippend dem Rest des Konzerts, das vom Trio mit musikalischen Perlen wie „Do I move you?“ von Nina Simone und „Just your fool“ von Buddy Johnson zu einem unvergesslichen Abend veredelt wird. „Heike, das war stark“, ruft ein Besucher der Sängerin beim Rausgehen zu.