Beethoven und mehr : Konzert in der Püttlinger Liebfrauenkirche

Püttlingen/Rom Wie gehören die römische Kirche des Heiligen Ignatius von Loyola und die Püttlinger Liebfrauenkirche zusammen? Professor Leo Krämer weiß es. Krämer, Jahrgang 1944, gebürtiger Püttlinger vom Geisberg, ehemaliger Domkapellmeister, Kirchenmusiker, Chor- und Orchesterleiter sowie Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe ist der typische „Rentner im Unruhestand“.

Auf dem Programm steht zum einen Beethovens C-Dur-Messe. Krämer: „Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Messe eines der herausragensten Werke des Püttlinger Liebfrauenchores, als der Kardinal Kardinal wurde.“ Gemeint ist Josef Clemens Maurer (1900 bis 1990), ebenfalls gebürtiger Püttlinger, Erzbischof und Kardinal, der in Sucre in Bolivien gewirkt hat. Zur Fortführung und Unterstützung seines Siedlungswerkes hat sich in Püttlingen die Kardinal-Maurer-Gesellschaft gegründet. Diese feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.