Konzert in der evangelischen Kirche Fischbach

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zum Konzert an diesem Sonntag, 21. Januar, um 17 Uhr, in ihre Kirche in Fischbach ein. „There is a Light“, ein Oratorium zur Weihnacht von Lorenz Maierhofer, stellt die Weihnachtsgeschichte in solistischen Erzählteilen und bekannten Folksongs und Spirituals nach dem Lukas-Evangelium erfrischend modern dar. Der Jubilate Chor Obere Saar (Leitung: Svantje Plath-Schroer) führte dieses Stück in seiner Heimatgemeinde Sitterswald im Advent 2017 mit großem Erfolg auf und bringt es nun in der evangelischen Kirche in Fischbach noch einmal zu Gehör. Begleitet wird der Chor von Michiko Ikeda am Klavier. Die heute 27 Sängerinnen und Sänger gemischten Alters sind ein Kirchenchor, der sich gerne der pfiffigen und moderneren Chorliteratur widmet, was auch im Konzert an diesem Sonntag natürlich zu hören sein soll.