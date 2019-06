Kontrolle verloren : Motorradfahrer bei Unfall auf A8 schwer verletzt

Heusweiler Bei einem Unfall auf der A8 in Fahrtrichtung Saarlouis ist am Sonntag (23. Juni) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Am Ausgang einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dann kollidierte er mit der Mittelleitplanke und wurde von seinem Motorrad geschleudert.

Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Am Motorrad entstand hoher Sachschaden. Zur notärztlichen Versorgung landete der Rettungshubschrauber Christoph 16 am Unfallort und der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Saarlouiser Krankenhaus gebracht.