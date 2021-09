Saarbrücken : Hubert Saub (CDU) erhielt die Konrad-Andenauer-Medaille

Saarbrücken Schon ein halbes Jahrhundert lang gestaltet Christdemokrat Hubert Saub die Kommunalpolitik in Saarbrücken und Umgebung mit. Dabei setzte er an vielen Stellen Akzente. Dafür zeichnete ihn seine Partei jetzt aus.

Für sein in zwischen 50-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik hat Christdemokrat Hubert Saub die Konrad-Adenauer-Medaille erhalten. Der Landesvorsitzende der Senioren-Union, Manfred Maurer, überreichte Saub die Auszeichnung im Beisein vieler Ehrengäste in einer Feierstunde. Saub betätigte sich seit 1970 in der CDU in verantwortlichen Positionen betätigt. Und seit 1974 brachte er sein Engagement sowie seine Erfahrungen in die Politik auf Stadtverbands- und Regionalverbandsebene ein. Acht Wahlperioden lang gestaltete Saub die Politik für Saarbrücken und die neun umliegenden Kommunen mit. Als wichtige Wegmarken entlang der politischen Laufbahn Saubs nennen Weggefährten die Verlagerung der Jugendhilfe von den Kommunen zum damaligen Stadt- und späteren Regionalverband. Nicht zuletzt setzte Saub Akzente in der Arbeit für die alten Menschen in der Region. Er war im Jahre 2000 Mitinitiator des Saarbrücker Seniorenbeirates.