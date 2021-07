Neue Herausforderungen für Bauherren und Stadtplaner : Kongress zu Architektur und Klimawandel

Völklingen Drei Tage lang beschäftigen Fachleute sich bei einem Kongress auf beiden Seiten mit den Antworten, die der Klimawandel Architekten und Stadtplanern abverlangt.

Um die Anpassung von Architektur und Städtebau an den Klimawandel geht es vom 6. bis 8. Oktober bei einem grenzüberschreitenden Kongress. Veranstalter sind die Architektenkammer des Saarlandes und das Ressourcenzentrum für nachhaltiges Bauen in Grand Est (Envirobat Grand-Est).

Am 8. Oktober tagt der Kongress im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Schwerpunktmäßig geht es beim Kongresstag im Saarland um Antworten auf folgende Fragen: Wie können wir unsere Städte und Gebäude fit machen für Hitzewellen und andere Klimarisiken wie Stürme, Starkregen und Überschwemmungen? Was ändert sich in der Beziehung von Stadt und Land? Wie sollen Städte und Dörfer in der Zukunft aussehen?