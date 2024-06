Lehberger (SPD) gegen Schmidt (CDU) Enges Rennen in Saarbrücken: Stichwahl um den Chefsessel im Schloss

Die beiden Favoriten hatten den Tag der möglichen Entscheidung sehr unterschiedlich begonnen. Carolin Lehberger (SPD) verbrachte mit ihren Kindern Leonie und Nico ein paar Stunden in der Natur, im Wald und am Burbacher Weiher. Gewählt hatte die 44 Jahre alte SPD-Politikerin bereits etliche Tage vor dem Super-Wahlsonntag – per Briefwahl. Sie wusste ja schließlich sehr genau, wen und welche Partei sie wählen wollte...