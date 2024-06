Kommunalwahl 2024 Stadtratswahl in Saarbrücken: Acht Parteien gehen ins Rennen – was sie fordern

Saarbrücken · Acht Parteien treten am 9. Juni zur Stadtratswahl in Saarbrücken an: SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, FDP, Die Linke, Bunt Saar und der Verein „Saarland für Alle“. Wir haben uns die Schwerpunkte ihrer Wahlprogramme angeschaut.

04.06.2024 , 07:00 Uhr

Die Wählerinnen und Wähler entscheiden am 9. Juni, wer in den Saarbrücker Stadtrat einzieht. Es finden auch Bezirksratswahlen und Wahlen zur Regionalversammlung statt. Außerdem ist am gleichen Tag Europawahl. Foto: BeckerBredel