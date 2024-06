Kommunalwahl 2024 Stadtratswahl in Saarbrücken: Acht Parteien gehen ins Rennen – was sie fordern

Beim Thema Bauen, Wohnen und Leerstandsbekämpfung gibt es im CDU-Programm viele prinzipielle Überschneidungen mit den anderen Parteien: innerstädtische Nachverdichtung, forcierter Bau von bezahlbarem Wohnraum, Sanierung vor Abriss, Fassadenbegrünung, mehr Stadtgrün, Beethovenplatz zum Park machen. Man will mehr Mischgebiete aus Wohnen und Arbeiten. Saarbrücken soll in den nächsten acht Jahren den Antrag stellen, Kulturhauptstadt Europas zu werden, heißt es im Programm. Ähnlich wie die FDP verfolgt auch die CDU ein „Konzerthauskonzept“ am Saarufer – und setzt dabei auch auf Landesmittel. Im „digitalen Rathaus“ soll gut geschultes Personal arbeiten. Das Thema Schwimmen ist explizit erwähnt: Mehr Schwimmlehrer sollen dafür sorgen, dass alle Kinder es lernen können. Finanziell schwache Familien will man dabei unterstützen. Kita-Öffnungszeiten sollen ausgeweitet, ein 24-h-Betreuungsangebot geschaffen werden. Ob das Finanzamt abgerissen oder saniert wird, soll in einem Diskussionsprozess unter Moderation der Architektenkammer geklärt werden. Hier geht’s zur Webseite der Saarbrücker CDU.