30 Minuten Wartezeit : Lange Warteschlange in Wahllokal in Saarbrücken-St. Johann – Zusätzliche Kabinen aufgestellt

Lange Warteschlange in Wahllokal in Saarbrücken-St. Johann – Zusätzliche Kabinen aufgestellt

Saarbrücken Die umfangreichen Wahlunterlagen stellen die Mitarbeiter in den Wahlbüros vor logistische Herausforderungen – und die Wähler auf eine Geduldsprobe.

Fünfzehn Minuten anstehen, Wahlschein und Personalausweis vorzeigen, Stimmzettel abholen. Dann zurück in die zweite Warteschlange. Nochmal zehn bis fünfzehn Minuten warten, dann ab in die Wahlkabine. Bis die Kreuze gemacht und die Zettel eingeworfen sind vergehen weitere fünf Minuten. Unterm Strich: eine halbe Stunde Zeit für den Urnengang einplanen.

So stellte sich die Situation am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr im Wahllokal Saarbrücken/St. Johann (Wahlbezirk 1342) dar. In der Gemeinschaftsschule Bruchwiese herrscht großer Andrang. Doch lässt das auf eine höhere Wahlbeteiligung schließen als in den vergangenen Jahren? Elisabeth Ernst, stellvertretender Wahlvorstand in St. Johann, möchte sich darauf nicht festlegen. „Wir haben hier nicht mehr Andrang als sonst auch, aber es dauert länger als gewöhnlich“, sagt sie. Wähler, die erst kurz vor Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ihre Stimme abgeben wollen, müssten sich, so Ernst weiter, aber keine Sorgen machen. „Wer vor 18 Uhr im Wahllokal eingetroffen ist, darf auch wählen.“