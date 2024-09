Plastikfrei feiern und verwalten Kommt die Verpackungssteuer in Saarbrücken?

Saarbrücken · Seit 2021/22 gibt es für Saarbrücken einen „Aktionsplan Plastikfreie Verwaltung“ und ein „Nachhaltiges Veranstaltungskonzept“. Hinzu kommt die Anfang 2024 verabschiedete „Nachhaltigkeitsstrategie“. Was ist passiert in Sachen Müllvermeidung? Was ist das Ziel? Und kommt die Verpackungssteuer?

25.09.2024 , 08:53 Uhr

Foto: dpa/Alexander Heinl