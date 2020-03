Kommentar : Steuer-Milliarden und Wohnungsnot

Super! Die Bundesrepublik hat 2019 extrem viel mehr Steuern eingenommen als erwartet. Rund 13,5 Milliarden! Der Bundesfinanzminister gab’s bekannt – und sofort lieferten seine Kollegen aus der Bundespolitik jede Menge Vorschläge, was mit diesen schönen Milliarden alles gemacht werden sollte.

Und wer muss darunter leiden? Im Regionalverband: rund 4500 Erwachsene und 3000 Kinder. Warum? Diese Menschen – auch die Kinder – sind Hartz-IV-Empfänger. Ihnen steht ein festgelegter Zuschuss fürs Wohnen auf einer festgelegten Fläche zu. Wenn sie keine Wohnung finden, die diesen Vorgaben entspricht, müssen sie zumeist eine größere und/oder teurere Wohnung mieten. Dann reicht ihr Wohnzuschuss nicht für die Miete. Also müssen sie von ihrem Zuschuss für den Lebensunterhalt noch etwas abzweigen, um die Miete zu bezahlen. Und das, was sie abzweigen, fehlt dann an der Kleidung, am Essen, Trinken, an den Buntstiften für die Kinder, an der Eintrittskarte fürs Kasperletheater. Aber dieses Problem wäre gelöst, wenn genug Sozialwohnungen da wären. Dann ginge es im Regionalverband rund 4500 Erwachsenen und 3000 Kindern besser. Es wird also Zeit, dass unsere Kommunalpolitiker auch mal einen Verwendungsvorschlag für die Überraschungsmilliarden machen. Oder sind wir hier zu beschäftigt mit dem Saarbrücker Ludwigspark-Stadion?