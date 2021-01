Kommentar : Verkauft endlich dieses Gebäude!

Was für ein Quatsch, was für Kuddelmuddel! Und der reicht noch wesentlich länger zurück als der nebenstehende Artikel. Die jüngere Geschichte des Hauses Berlin ist für uns Normal-Saarbrücker wahrhaftig nur mit Mühe nachvollziehbar.

Aber eins ist klar. Hier hat irgendwer in grauer Vorzeit (grob vereinfacht: vor 1990) eine fatale Fehlentscheidung getroffen. Und das waren diejenigen Traumtänzer, die damals glaubten, ein städtisches Unternehmen könne ein Hotel bewirtschaften. Das musste in die Hose gehen. Und 1998 war es so weit: Die damalige Eigentümerin, die schwer angeschlagene städtische Parkhausgesellschaft, musste das Haus Berlin an die städtische SIB verkaufen – im Rahmen eines kaum durchschaubaren Deals.