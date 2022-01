Kommentar zu Saarbrücker Wildschwein-Schäden : Entweder schießen oder umsiedeln

Jörg Laskowski Foto: Robby Lorenz

Viele Saarbrücker glauben, dass Stadt und Land dafür zuständig sind, Gefahren vom Bürger abzuwenden. Dann müssten Stadt und Land doch wohl auch verhindern, dass Wildschweine auf der Stadtautobahn beinah eine Massenkarambolage verursachen – oder dass Wildschweine den Hubschrauberlandeplatz am Klinikum ruinieren – oder dass ganze Wildschweinrotten in Siedlungen herumwandern und die Bewohner in Angst und Schrecken versetzen.