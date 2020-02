Kommentar zum Fall Maaß : Der Rechtsstaat funktioniert

Daniel Kirch. Foto: SZ/Roby Lorenz

Der Fall Maaß zeigt aufs Neue die Hysterie in unserem Land. Die Kommentare bei Facebook sind zum Teil derart beschämend, dass man am menschlichen Verstand zu zweifeln beginnt. Übelste Beschimpfungen, Rassismus, Verschwörungstheorien – es ist unfassbar, was sich in der Gesellschaft inzwischen Bahn bricht.

Den Glauben an die Menschheit kann man da nur bewahren, wenn man sich immer wieder klar macht, dass die Facebook-Blase nicht repräsentativ für die Bevölkerung ist.