Uhren werden zurückgestellt : Zeitumstellung: Lassen wir endlich den Unsinn!

Meinung Saarbrücken Am Wochenende wird wieder die Uhr umgestellt. Es herrscht Winterzeit. Dabei sprechen viele Argumente gegen die Zeitumstellung.

Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Nein, es wird nur wieder einmal eine Stunde früher dunkel. Kein Hoch auf die Zeitumstellung. Sie, sind wir ehrlich, nervt jeden. Und glaubt man Wissenschaftlern und Studien, bringt sie auch nichts.

Das Problem mit der Zeitumstellung

Warum gibt es das kollektive Drehen an Armband-, Küchen- und Kirchenuhren im März und Oktober dann überhaupt noch? Weil offenbar keiner die Verantwortung übernehmen will. Und täglich grüßt das Murmeltier mag man meinen, wenn zwei Mal im Jahr die Diskussion über Sinn oder vielmehr Unsinn der Zeitumstellung hochkocht. 2020 war es, als das EU-Parlament beschlossen hatte, sie abzuschaffen.

2021 sollte es schon so weit sein. Das Problem: Die Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden, nach welcher Zeit künftig der Glockenschlag ertönt – Sommer- oder Winterzeit? Ein eigentlich entgegenkommender Vorschlag, der jeden zufriedenstellen soll. Nur, er wird in der Realität nicht funktionieren. Zu viele unterschiedliche Interessen treffen aufeinander. Ein weiterer Flickenteppich in Europa ist programmiert.