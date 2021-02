Kommentar zur Analyse der Saarbrücker Kriminalität : Das Ergebnis wollen wir alle wissen!

Jörg Laskowski

Warum gibt’s in Saarbrücken überdurchschnittlich viele Straftaten, und was kann man dagegen tun? Innenminister Klaus Bouillon hofft, dass Polizei und Wissenschaft in einer gemeinsamen Kraftanstrengung Antworten auf diese Fragen finden – denn er möchte Saarbrücken sicherer machen.

Und ein Teil der Bevölkerung zieht mit. 1496 Bürgerinnen und Bürger haben die Fragebögen des Landesinstitutes für Präventives Handeln (LPH) ausgefüllt und zurückgeschickt. Einige haben so viel geschrieben, dass selbst die Mitarbeiter des LPH überrascht waren. Rund ein Viertel der Bürger nehmen Bouillons Analyse also so ernst, dass sie ihm dabei helfen wollen und sich erstaunlich ins Zeug legen. Sie – und viele andere – wären sicher stocksauer, wenn dieses Projekt irgendwann im Sande verliefe. Womöglich, weil dabei etwas herauskommt, was Geld kostet.

Das Ergebnis dieser Analyse muss an die große Glocke. Und wenn dabei – unter anderem – herauskommen sollte, dass Saarbrücken mehr Polizisten braucht, dann müssen die auch her. Dann muss die Landesregierung ihrem Minister eben das Geld dafür geben. Auch wenn’s wehtut.