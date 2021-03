Kommentar : Wut, Empörung? Fehlanzeige!

So. Jetzt ist es raus: Die Steuerzahler der Stadt müssen ran, wenn es darum geht, das Klinikum auf dem Winterberg mit seinen rund 2000 Arbeitsplätzen durch die Corona-Krise zu bugsieren. Natürlich war das schon 2020 absehbar.

Auch wenn Jens Spahn versprochen hatte, dass dem Klinikum keine Verluste entstehen. Auch wenn sich die Saarbrücker Klinikleitung niemals über die hohe Politik beschwerte – während Krankenhäuser in anderen Bundesländern heftig Alarm schlugen.

Geradezu lächerlich ist es nun aber, wenn die Oberen in Stadt und Klinikum uns in einer Pressemitteilung erzählen, die 6,5 Millionen seien eine „Investition in die Gesundheitsversorgung der Region“. Da denkt doch jeder: Das Klinikum kauft neue Geräte, mit denen es künftig Berge von Geld verdienen wird. Bei „Investition“ denkt doch keiner ans Abzahlen von Jens Spahns Schulden aus dem letzten Jahr.