Kommentar : Einfach mal im Bundestag anketten

Jörg Laskowski Foto: Robby Lorenz

Ja, stimmt: Kaum etwas ist so elend langweilig wie Finanzpolitik. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn keiner will sich zu Tode langweilen, alle machen lieber irgendwas anderes. Deshalb sind die paar Leute, die sich zur Finanzpolitik berufen fühlen, meistens völlig unbeobachtet.