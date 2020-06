Kommentar : Hass hat mehr als einen Namen

Statuen, die von ihren Sockeln gestoßen werden – da ziehen einige bereits kritische Vergleiche zu den Bilderstürmen des 16. Jahrhunderts. Bei allem Verständnis für die berechtigte Wut vieler „Black Lives Matter“-Demonstranten muss man fragen: Wo ist die Grenze?

Der Reihe nach: Der künstlerische Wert moderner Straßenschilder tendiert gegen null. Niemand wird sie vermissen, wenn sie verschrottet werden. Lebensleistung? Die Verdienste der Herren Peters, Lüderitz und Co. für das Vaterland bestanden darin, einheimische Volksstämme um ihr Land zu betrügen und sie anschließend in einem Akt unmenschlicher Barbarei fast auszurotten. Und was die Tradition angeht... Manch einer mag behaupten, es sei geschichtsvergessen, die Heidstocker Straßen umzubenennen. Das Gegenteil ist richtig: Geschichtsvergessen waren die Menschen, die ihnen die aktuellen Namen (wieder)gegeben haben – im Jahr 1956, als man es bereits hätte besser wissen müssen. Und wo bleibt das Traditionsbewusstsein bei der Röchlinghöhe, die doch ursprünglich Bouser Höhe hieß?