Unangemessener Protest am Holocaust-Gedenktag Die Veranstalter hätten die Pro-Palästina-Demo in Saarbrücken absagen müssen

Meinung · An diesem Samstag wird in Saarbrücken nicht nur den Opfern des Holocausts gedacht, sondern auch gegen Israel demonstriert. Dass die Veranstalter an dem Datum festhalten, zeugt nicht von Anstand, findet SZ-Reporterin Aline Pabst.

26.01.2024 , 18:31 Uhr

Bei den früheren Demos kam es immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag ist das völlig unangemessen. Foto: BeckerBredel

Die Versammlungsfreiheit ist ein unschätzbar wertvolles Grundrecht – und viel weitreichender, als viele Bürger wissen. Eine Demonstration muss zwar üblicherweise angemeldet werden, eine Genehmigung braucht es jedoch nicht. Manchmal sind Demos für Außenstehende lästig, wenn der ÖPNV nicht fährt oder Straßen blockiert werden. Aber das ist eben der Preis des Privilegs, in einer freien Demokratie zu leben.