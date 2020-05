Kommentar : An die Tische!

Saarbrücken Die Gastronomie ist endlich offen. Jetzt braucht sie Gäste – und mehr Platz.

Ein frisch Gezapftes auf dem Markt! Das haben wir uns verdient nach Wochen des gedimmten sozialen Lebens. Vor allem haben es die vielen Gastronomen verdient, wieder ihrem Beruf nachgehen zu dürfen. Ja, das wird ungewohnt – Bedienung mit Maske, Abstand, schriftliche Anmeldung. Aber was ist schon gewohnt in diesen Corona-Zeiten. Die Saarländer sollten sich nicht abschrecken lassen und die Tische der Wirte füllen – es sind ja ohnehin weniger als sonst. So trotzen wir dem fiesen Virus. Jetzt ist dafür schon deswegen die beste Zeit, weil in der frischen Luft – wie die Virologen bestätigen – das Ansteckungsrisiko nur sehr klein ist. Umso mehr sind jetzt jene Wirte im Vorteil, die viele Plätze im Freien anbieten können. Da müssen die Kommunen mithelfen. In Püttlingen haben sie eine ganze Straße gesperrt, damit mehr Platz für die Tische der Lokale ist. Super! Nachmachen! Und Umweltschützer sollten auch bei Heizpilzen im Freien mal ein Auge zudrücken. Die gebeutelte Gastronomie hat jetzt fast jede Hilfe verdient – wie ihre Beschäftigten den vollen Lohn. Weswegen man gerade jetzt nicht an der Mindestlohnerhöhung in der Branche rütteln sollte.