Bedürftigen ein Stück Würde gönnen Ein Bettelverbot knebelt die Schwächsten der Gesellschaft

Auf dem Weg zur Arbeit wurde ich kürzlich von einer älteren Dame angesprochen. „Hast du etwas Kleingeld für ein Pizzastück übrig?“, fragte sie mich. Gedankenverloren kramte ich ein paar Münzen aus meinem Geldbeutel hervor und sofort hellte sich die Miene der Frau auf. Anstatt jedoch von dannen zu ziehen, fragte sie mich eine schier unendliche Zahl an Dingen. Wo ich her käme, wo ich arbeite, was mich an den Bahnhof verschlage. Dabei wurde mir schnell klar: Der älteren Dame ging es nicht ums Geld. Sie hat jemanden zum Reden gebraucht, jemanden mit etwas Verständnis für ihre Situation.