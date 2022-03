Dieter Nuhr in Saarbrücken : Nuhr setzt auf viel Sarkasmus in der Saarlandhalle

Der Komiker teilte hauptsächlich gegen das linke, grüne und feministische Lager aus. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Pünktlich um 18 Uhr am Wahlsonntag trat Komiker Dieter Nuhr in der Saarlandhalle vor das Publikum. Themen seiner Show waren untere anderem der Ukraine-Krieg und warum mit Essen nicht die Welt verbessert werden kann.

Zur Wahl des Bundespräsidenten war Komödiant Dieter Nuhr von der FDP in die Bundesversammlung entsendet worden. Das sollte niemanden verwundert haben, der die Programme des 61-Jährigen schon erlebt hat: Er grenzt sich auf der einen Seite klar von Rechtsaußen ab. Die Lieblings-Zielscheibe seines Spotts ist aber ganz klar das linke, grüne und feministische Lager. Ob er als FDP-Politiker glücklich wäre in einer Ampelkoalition, darf stark angezweifelt werden.

Diese für einen Mann seines Fachs eher ungewöhnliche Positionierung hatte Nuhr in der Vergangenheit einiges an Ärger eingebracht – aber ab dem vierten, fünften Shitstorm sei es ihm dann reichlich egal geworden, sagte er am Sonntagabend in der Saarlandhalle. Politik, Saarland, war da nicht was? Wollten die knapp tausend Zuschauer die Prognose der Landtagswahl nicht verpassen, blieb ihnen nur übrig, heimlich aufs Handy zu schauen – Punkt 18 Uhr begann Nuhr nämlich mit seiner Show, eigentlich ein Unding. Andererseits gebe es ja derzeit weltpolitisch andere Themen, die möglicherweise etwas höhere Priorität hätten, meinte er.

Er fühle sich jedenfalls wohl hier, an der Westgrenze: „Ich glaube nicht, dass die sich die Mühe machen, das Saarland zu bombardieren.“ Putin mit Hitler zu vergleichen, das ginge aber gar nicht: „Hitler war ja ganz anders: Bartträger, und auch von der Frisur her ein ganz anderer Typ.“ Comedy im Zeichen des Kriegs? Nuhr ließ das Thema nicht einfach aus und schaffte diesen Spagat recht gut. Andere heikle Themen wie den Klimawandel oder Corona schnitt er selbstverständlich auch an – ohne mit allerletzter Schärfe seinen Standpunkt darzulegen. Ein bisschen dürften ihm die Shitstorms doch zugesetzt haben, er bemühte sich häufig um Ausgleich. Außerdem meinte er anfangs, er habe alle Textpassagen, die zu Ärger führen könnten, aus seinem Programm gestrichen: „Das war’s von meiner Seite aus“, meinte er nach einem Blick auf sein Tablet - und machte natürlich doch weiter.

Nuhrs Credo ist der Pragmatismus. So verkündete er, dass ihm der Klimawandel wirklich große Sorgen mache – aber dass Deutschland allein ihn gar nicht stoppen könne. Wenn die Grünen meinten, sie könnten die Erderwärmung begrenzen, sollte man ihnen sagen, dass sie mittels einer Bundestagswahl nicht die Weltherrschaft erringen können. Bitteren Sarkasmus zeigte Nuhr gegenüber jenen, die mit ihrem Essverhalten die Welt retten wollten. So behauptete er von sich: „Zum Frühstück gibt es bei mir nur Müsli mit geschrotetem Geschrötel und Hafer, der von Sozialarbeiterinnen bei Vollmond dazu überredet wurde, sich selbst zu ernten.“ Überhaupt, das Gendern. Dazu meinte Nuhr, es ginge dabei in Wirklichkeit um Folgendes: „Dass diese Sprache den Sinn hat, Gesinnung sichtbar zu machen.“ Bei diesem Thema zeigte er sich am unnachgiebigsten.