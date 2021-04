Kostenpflichtiger Inhalt: Marktbesucher aufgepasst! : Wochenmärkte in Saarbrücken fallen wegen Feiertag aus

Saarbrücken Wegen des Feiertags am Samstag, 1. Mai, fallen an diesem Tag die Wochenmärkte an der Ludwigskirche und in Burbach aus. Das teilt die Pressestelle der Stadt Saarbrücken mit. Die meisten Anbieter der beiden Samstagsmärkte seien in den Tagen zuvor auf den Wochenmärkten am Donnerstag in St. Arnual und am Freitag in Dudweiler, auf dem Hambacher Platz in Malstatt und auf dem St. Johanner Markt anzutreffen.