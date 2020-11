Neulich im Zug nach Hamburg : Wir Saarbrücker sind ganz entspannt

Feiner Zug: Die Deutsche Bahn lässt Marketing-Experten von Saarbrücken schwärmen. Das entschädigt für jede Verspätung.

Unterwegs im Zug nach Hamburg. Die siebenstündige Fahrt in den Norden bietet genügend Zeit zum Plaudern und Lesen. Hinter Kassel haben wir genug geschwätzt. Wir schlagen das Bordmagazin der Deutschen Bahn auf und beginnen zu blättern in der Oktober-Ausgabe. Ein dickes Teil in der Mitte fällt uns auf. Auf 48 Seiten geht es darum, neue Wege durch ein vertrautes Land einzuschlagen, sprich: Deutschland neu zu entdecken. Alle 16 Bundesländer kommen vor, auch das Saarland, nach den 15 anderen Ländern, ganz am Ende.