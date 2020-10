Kolumne So kann’s gehen : Notizen aus der Provinz

Eines muss man den St. Wendelern ja lassen: Sie verstehen etwas von Lebensart. Da verweilt man ganz gern und gönnt sich auf einer schicken Holzbank schon mal „Pausen, Design müssen“. Nicht schlecht das Wortspiel, oder?

„Kuhten Tag“ grüßt an anderer Stelle eine lustige Kuh auf einem Holzschild vor einem Eiscafé. Wäre einem so in Saarbrücken wohl nicht passiert. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass einem in der Provinz eher Kühe begegnen als in der großen City. Vielleicht sind die St. Wendeler Kühe aber auch einfach besser drauf.