Buchstabiertafeln und die Gendergerechtigkeit : Buchstabieren für Männer

Ausgemustert. Abgehalftert. Zum Alteisen geworfen. Der arme Viktor. Jetzt sitzt er schmollend in der Ecke. Weil er aus der Buchstabiertafel rausgeflogen ist. Dafür kann die Stadt Völklingen nun nicht nur mit dem Weltkulturerbe Alte Völklinger Hütte punkten, sondern auch mit ihrem Platz in der neuen „DIN 5009 – Ansagen und Diktieren von Texten und Schriftzeichen“, in der es jetzt nicht mehr „V wie Viktor“ sondern „V wie Völklingen“ heißt, was natürlich – das hat die zuständige Kommission des Deutschen Instituts für Normung (DIN) klar erkannt – um Längen besser ist als die alte Regel.