Kolumne So kann’s gehen : Familiäre Vorbelastung

Kolumne So kann’s gehen

Saarbrücken Sind Sie eigentlich familiär vorbelastet? Ich bin es definitiv. Und damit meine ich in diesem Fall nicht irgendwelche Krankheiten, die meine Familie zu Hauf angesammelt hat.

Bei meiner Großmutter lagen immer ein Buch im Wohnzimmer und eines im Schlafzimmer. Wenn ich an meine Mutter denke, sehe ich sie sofort mit einem Buch vor mir. Wenn wir in den Familienurlaub gefahren sind, hätten wir eine ganze Tasche nur mit Büchern füllen können. Zum Glück haben wir unseren Lesestoff immer in dem jeweiligen Gepäck und Fußraum verstaut – bei fünf Leseratten wären es wohl eher drei oder vier große Taschen geworden...