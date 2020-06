Schöne Tradition : Festival-Feeling ganz ohne Festival

Großveranstaltungen sind zwar aktuell Tabu. Aber das verregnete Wochenende hat bei unserer Autorin Erinnerungen an Vergangenes geweckt.

Es ist – und tausende saarländische Festivalgänger dürften mir da recht geben – nun mal ein ehernes Naturgesetz: Das erste Juniwochenende ist für Rock am Ring reserviert und da dreht das Wetter durch. Das muss so. Schon rein aus Tradition. Wer auch immer da oben dafür verantwortlich ist: Er ist offensichtlich kein Musikfan. Oder falls doch, hat er vielleicht einfach etwas gegen laute E-Gitarren. Wie auch immer: Sieben Besuche am Nürburgring haben mir sehr schmerzlich klar gemacht, dass man während Rock am Ring wirklich mit allem rechnen muss. Unvergessen vor allem das Jahr, in dem es nachts sogar Frost gab. Anfang Juni! Da war der Sturm im Jahr darauf nichts dagegen.