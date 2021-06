Testen Sie Ihr Sprachwissen : Wer maikäfert denn da?

Wenn man denkt, man verstünde etwas vom Deutschen, wird man eines Besseren belehrt. Oder kennen Sie „maikäfern“ und „frühlingen“?

Frühlingt es gerade draußen in der Natur? Maikäfert da jemand? Oder blühträumen wir alle?

Oder bedeutet „blühträumen“ nach Inspiration suchend verträumt in die Landschaft schauen, erstmals bezeugt 1813 in E.T.A. Hoffmanns „Die Fantasiestücke in Callots Manier“?