Kolumne So kann’s gehen : Geborgen in der Sphäre

Es gibt eine faszinierende Möglichkeit, dem Alltag zu entschweben. Ein Korb und umhüllte heiße Luft genügen, um in die Luft zu gehen. Und um Vertrautes aus einer ungewohnten Perspektive neu zu entdecken.

Es kann als relativ leichtsinnig bezeichnet werden in einem Korb durch die Lüfte fahren zu wollen. Dass man in einem Korb fährt und nicht fliegt, ist abgemachte Sache. Und dass man nach vollbrachter Fahrt inklusive Landung in den Adelsstand erhoben wird, ist durchaus angemessen ob des nicht unbeträchtlichen Wagnisses, das man eingegangen ist. Schließlich entschwebt man in einem Behältnis nur unwesentlich größer als ein Katzenkörbchen in tausende Meter Höhe. Was wohl ähnlich waghalsig anmutet, wie in einem Sessel die Tiefsee zu erkunden. Kann man dennoch dem Heißluftballonbedürfnis nicht widerstehen und hat sich in den Korb geschwungen, muss man auch mit und hinauf, wieder rausspringen gilt nicht. Unter Umständen gestaltet sich der Start recht holprig, da der Ballon, bereits prall mit Luft gefüllt, von Menschen am Boden gehalten werden muss, obwohl er doch abheben möchte, dieweil die Passagiere einsteigen. Darf er endlich Fahrt aufnehmen, fühlt sich diese jedoch unvergleichlich sanft und ungeheuer ruhig an. In beträchtlicher Höhe gleitet man im Peddigrohrgeflecht dahin und bestaunt die Welt von oben, ihre Weite, die Schönheit der Landschaft, die Menge bearbeiteter Felder, wie ein Mosaik in Grün-Gelb-Braun, taschentuchgroße Dörfer, ein Spielzeugeisenbahnertraum. Wie wunderbar das alles aussieht aus dieser Ferne, wie ein großer Plan mit vielen Details, aber ohne Chaos, ohne Unrat, alles an Ort und Stelle, offenbar so, wie es sein soll. Die abendlichen Farben des Himmels schimmern in Skalen von Blau bis Rosa, man fühlt sich allem enthoben, getragen von diesem Ausblick, geborgen in der Sphäre, gepuscht von den eigenen Emotionen. Man spürt wie zerbrechlich man ist, den Horizont zum Greifen nahe. Im Ballon ist man zwar mit ein paar Wenigen zusammen und doch ganz bei sich. Schließlich die unvermeidliche Kontaktaufnahme mit dem Erdboden, das Wiederankommen im Irdischen, die doch etwas gefürchtete Landung: Selbst diese, dank kundigem Piloten, gänzlich glatt und reibungsfrei. Da ist man schon unsanfter aus dem Bett gestiegen. Manchmal überrascht einen das Leben…