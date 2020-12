Kolumne So kann’s gehen : Obacht – Buchschlag!

Manchmal stürzen Bücher aus Regalen. Wer sie zur Hand nimmt, sich erinnert, der macht womöglich eine Reise – vielleicht in seine Kindheit, vielleicht ins pure Abenteuer.

So dunkel und unwirtlich sind diese langen Wintertage, was kann man nur tun? Etwas gibt’s schon, das man tun kann, aufräumen zum Beispiel. Bücherregale, auch wenn sich das ab und an als gefährlich erweist. Zumal, wenn man derart viele Exemplare angesammelt hat, dass sie sich seit langem nicht mehr in übersichtlicher Ordnung verstauen lassen. Beziehungsweise wenn vor den ehemals aufgereihten Reihen noch haufenweise mehr oder weniger kippelig übereinandergeschichtete Buchkollegen liegen, die sich beim Verrücken ihrer inakkurat gestapelten Nebenbücher entschließen spornstreichs von Immobilien zu Mobilien zu werden und gezielt und schwungvoll herabzustürzen. Harte Buchschläge auf den Kopf erhöhen vielleicht das Denkvermögen, aber auch die Tendenz zu mal à la tȇte, Kopfweh!