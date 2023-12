Kolumne zu 60 Jahre Stadtautobahn Saarbrücken 60 Jahre Stadtautobahn: Papa, wir müssten reden...

Ich würde ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, wäre mein Vater nicht schon so viele Jahre im Himmel. Er hat mich nämlich vor rund 60 Jahren für einen Zeitungsartikel „missbraucht“. Ausgerechnet als Argument für den damals durchaus umstrittenen vierspurigen Ausbau der Stadtautobahn, zog er mich heran. Mein Vater, ganz Kind seiner fortschrittsgläubigen Nachkriegszeit und leidenschaftlicher Autofahrer, argumentierte natürlich für die Autobahn. Und schrieb damals in der Saarbrücker Zeitung – (ja, auch er war schon bei der SZ, im Saarland bleibt man nun mal gern seinem Unternehmen über Generationen treu) – er schrieb also in dieser Zeitung über den Autobahnstreit und stellte in seinem Artikel die Frage, wie er denn seiner heute zweijährigen Tochter Susanne später mal erklären solle, dass ihre Heimatstadt den Anschluss an die automobile Zukunft verpasst hat. . .