Witze : Das unsterbliche Fritzchen

Es gibt Geschichten, die erzählen Kinder vermutlich noch in 100 Jahren. Und niemand wird wohl je verstehen, warum sie das tun.

Gestern waren Kinder aus der Grundschulklasse 4.2 aus Hanweiler bei uns in der Redaktion zu Besuch. Die Mädchen und Jungs arbeiten an einer Schülerzeitung. Und wo sie schon mal da waren, haben Sie mir geholfen, diese Kolumne zu schreiben. Die Kinder, die unsere Zukunft sind, haben mir nämlich von einem Kind berichtet, das ich aus der Vergangenheit kenne: Fritzchen.

Kaum ist die Familie aus dem Haus, scheint das Fritzchen alles vergessen zu haben. Es will etwas trinken und sich dafür eine Tasse aus dem Schrank holen. Alle Tassen fallen raus. Der Durst ist heftig. Das Fritzchen will also schnell ins Dorf fahren, um etwas zu trinken. Es will dazu das Fahrrad des Bruders nehmen. Da lösen sich die Schrauben und es fällt auseinander. Das Fritzchen weiß, dass auf dem Dachboden die Werkzeugkiste steht. Als es oben ist, bricht das Haus zusammen.