Stade Sarrois Rugby : Mehr Respekt vor Vereinen, bitte!

Horacio Gumhold gehört nicht zur Generation Weichei. Der Argentinier ist Präsident von Stade Sarrois, des Saarbrücker Rugbyclubs, der in der französischen Liga spielt. „Rugby ist ein harter Sport, aber ein ehrlicher.

Seine Werte sind Respekt vor Mitspielern und Gegnern, dem Schiedsrichter, der gemeinsamen Arbeit, Brüderlichkeit, Bildung und Gerechtigkeit“, sagt Horacio Gumhold. Weil er all das - mal abgesehen von der Härte - bei der Saarbrücker Stadtverwaltung vermisst, hat der Stade-Sarrois-Präsident, sich diese Woche mit einem Brief zu Wort gemeldet.

Bereits vergangene Woche hat mein Kollege Michael Emmerich berichtet, dass die Teams von Stade Sarrois ihren Trainingsplatz am Lulustein verlieren. „Nach der Sanierung ist der Platz am Lulustein nicht mehr groß genug, um darauf Rugby zu spielen. Das war Absicht, wir sollen von dort verdrängt werden“, sagt Gumbold. Das städtische Sportamt konterte: Stade Sarrois werde behandelt wie jeder andere Sportverein der Stadt. „Ja? Alle Vereine werden ohne Angabe von Gründen oder ohne Vorankündigung dreimal in sechs Jahren von ihren Plätzen verlegt wie wir?“, fragt der Präsident.