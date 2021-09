Kolumne Unsere Woche : Redet nicht, baut Wohnungen!

Saarbrücken Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung leben alleine in Saarbrücken noch rund 60 Prozent der Haushalte in einer zu teuren oder zu kleinen Wohnung.

Diese Woche hatte die Stadtratskoalition aus CDU, Grünen und FDP tolle Nachrichten für Menschen, die auf günstige Wohnungen angewiesen sind: „Wegen der Bedeutung von Bauen und Wohnen beschäftigt sich der Bauausschuss seit diesem Jahr in regelmäßigen Abständen mit dem Thema“, teilte die Koalition mit. Und vom Baudezernat gibt es jetzt „jährlich einen qualifizierten Bericht, wo wir bezüglich des Wohnungsbaus stehen“. Was will man mehr?