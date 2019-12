Eine Idee für Touristen : Spinnweben und Klappe halten

Es gibt Katastrophen-Touristen. Diese schräge Spezies zieht es an makabere Orte. Für Theodor Fontane war Saarbrücken eine Katastrophe. Vielleicht fällt unseren Tourismukonzept-Entwicklern dazu ja im Fontane-Jahr 2020 etwas besonders Langweiliges ein.

Der arme Theodor! „Horrible Langeweile“ hat ihn in Saabrücken gequält. „Etwas Oedes und Tristes“ habe diese Stadt, ein Eindruck, der sich noch verstärke, wenn man gerade aus Metz kommt. Tja, wer zu früh kommt, den bestraft irgendwas. Und der gute Theodor Fontane ist knapp 150 Jahre zu früh gekommen. 1871 nämlich. Da war der Schriftsteller und Journalist in Saarbrücken, um sich an der Front des deutsch-französischen Kriegs umzusehen. Nach einem offenbar desaströsen Mittagessen („ein stummer Nachbar links, ein stummer Nachbar rechts“ wie er in seinen Reisereinnerungen vermerkte) eilte Fontane zum Bahnhof. Der Bahnhof und die Brücken seien eh das Beste in der Stadt, fand er.