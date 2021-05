Kolumne So kann’s gehen : Jogis Jungs im Abseits

Kolumne So kann’s gehen

Bald beginnt die Fußball-EM. Da dürfen Panini-Bildchen nicht fehlen. Und schon erwacht die Sammel-Leidenschaft.

Kennen Sie Daniel O’Shaughnessy? Nemanja Nikolics? Daler Kuzyaev? Ich kannte sie bislang auch nicht! Aber dank der Panini-Bildchen lernen wir sie kennen. Zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2021, die eigentlich die Fußball-Europameisterschaft 2020 sein sollte, gibt es wieder die beliebten Sticker. Wir hatten uns vorgenommen, nicht mehr der Sammel-Leidenschaft nachzugeben. Und dann kam dieser Discounter mit vier Buchstaben auf die Idee, Einkäufe in seinem Laden mit Panini-Tütchen zu jeweils zwei Klebebildchen zu belohnen. Und nun sammeln wir wieder. So machten wir auch Bekanntschaft mit dem finnischen (!) Nationalspieler O’Shaughnessy, den wir ob seines Namens für einen Schotten oder Waliser hielten. Den Ungarn Nikolics haben wir nun auch in unserer Sammlung, ebenso den Russen Kuzyaev.