Kolumne Saar Móó Wo Kameras normal net hikomme

Foör mich abzelenke, gehn ich e Gedanke zig Joähr zreck. Et woär kurz nom Schoolabschluss, do han ich genau die Prozedur scho mo metgemach. Em scheene alte Waderner Krankehaus, dat wei e Alteheim es. Domols woär doärt e Internist tätig, der sich en seim Fach o met seine Geräte rischdisch gudd auskannt hat. Mä muschd allerdings stationär geh foär gespiejelt ze gä. Genau wie haut es am Owend vorher e Polwer e Wasser offgelöst o ronnergeschafft gä. Die Wirkung hat durchgeschlaa, et Klo woär net weit fort om Flur on dä Darm morjens leer. Jerefalls es et mir so voärkomm. Ich hot scho et Kiddelchi foär de Ennersouchung a, do erscheint e Krankeschweschder o winkt met ä großer Spretz voller Flüssigkäät. Verstobbe o wijäre hat net gang, die Schweschder woär groß o schwer, dat Denge en ihrer Hand e Enlauf o foär meich. Jo, emmer kann et noch schlemmer komme.