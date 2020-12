Kolumne : Die Sache mit Dornröschen

Märchen kommen der Realität manchmal erschreckend nahe...

Ich habe mich ja immer gefragt, wieso sich ein König nur zwölf goldene Teller leisten kann. Witzig, was einem so auffällt als Kind. Jetzt als Erwachsene bin ich plötzlich mit einem ganz ähnlichen Problem konfrontiert. Stichwort Corona. Zehn Personen dürfen sich zu Weihnachten treffen. Man ahnt es: Wir, das heißt meine Familie, sind nun aber leider elf. Ein Problem, das mich tagelang quälte... bis schließlich ein vierköpfiger Teil beschloss, dieses Jahr zur Sicherheit fernab der nächsten Verwandtschaft zu feiern. Ein Happy End wie im Märchen also. Oder? Nicht ganz. Denn die viel wichtigere Frage, ob man soll, was man (aktuell noch) darf, ist damit leider noch nicht beantwortet...