Der Kiwi-Strauch ist ganz schön groß geworden. Selbst jetzt, lange nach dem Entblättern, macht dieses eigenwillige Gewächs noch was her. In immer feineren Verästelungen hat sich der Exot entlang der Pergola zur Terrasse breitgemacht.