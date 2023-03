Kommentar Seit 28 Jahren nichts geändert

Lässt man das Ganze aber mal durch einen Kaufkraft-Rechner im Internet laufen, sieht es schon ganz anders aus. Der kommt nämlich auf einen Kaufkraftverlust von 47,8 Prozent seit 1995. Es ist also tatsächlich so, dass die Landeshauptstadt des Saarlandes die Zuschüsse für ihre freie Kulturszene im Verlauf von 30 Jahren fast halbiert hat. Beim Straßenbau, beim Beamtenlohn kann man die Inflation nicht mal so eben weglassen. Beton, Teer, jeder Schreibtischstuhl ist teurer geworden. Nur bei der Kultur gilt es schon als Gewinn, wenn von dem Wenigen nicht noch was weggenommen wird. Das ist doch ein Skandal. Wer in der Kultur arbeitet, hat zwar oft eine lange Ausbildung hinter sich, aber offenbar nicht mal ein Anrecht auf den Mindestlohn. Im Gegenteil.